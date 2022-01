Corriere Fiorentino, la minaccia di Barone a Ristic a novembre: “Metto Vlahovic in panchina”

Come nel Gattopardo, la vicenda Vlahovic continua ad aggiornarsi di nuovi capitoli, senza che niente cambi davvero. L’intervista che Dusan ha rilasciato ha fatto innervosire la dirigenza viola. Sembra che le commissioni richieste siano arrivate a sfiorare i 10 milioni. Non a caso poi dopo il faccia a faccia Ristic-Barone le parti si lasciarono malissimo. E con minacce sportive contrapposte. L’agente comunicò che Vlahovic a gennaio non sarebbe andato via. Da parte della Fiorentina invece, la volontà di acquistare subito un centravanti, per relegare così Vlahovic in panchina. Ora, con l’apertura del mercato, nonostante i gol del serbo, questi scenari sembrano essere tornati vivi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

