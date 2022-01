Fiorentina-Udinese rischia il rinvio. Ora la decisione spetta all’ASL, 9 positività nei friulani

Secondo la Repubblica oggi in edicola, la squadra di Italiano dovrebbe scendere in campo domani sera al Franchi. Il condizionale è d’obbligo, perchè ieri l’Udinese ha comunicato che in seguito agli screening sono stati riscontrati nove casi di positività. La situazione adesso andrà osservata con grande attenzione e sarà la All di competenza a prendere eventualmente una decisione per bloccare la trasferta a Firenze. Sul fronte Fiorentina sono due i calciatori positivi.

