Vaccino obbligatorio anche per i calciatori ma solo dal 1° febbraio: chi non lo fa, non gioca

Obbligo vaccinale o no? È il giorno delle scelte, il Consiglio dei ministri deve decidere nuove misure per contrastare la variante Omicron. Sul tavolo del Governo c’è il possibile obbligo di super Green pass, la certificazione che is tiene solo con il vaccino o la guarigione dal Covid negli ultimi mesi…

Gli scenari sono due: si decide per l’obbligo di super Green pass, probabilmente a partire dal primo febbraio, per consentire a chi non l’ha fatto di vaccinarsi. Il secondo: il super Green pass non vale per tutti. I calciatori rientreranno nell’obbligo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

