“Pare che Terzic sia la riserva di Roberto Carlos, Biraghi è il figlio prediletto dello Iachinismo”

Questo è quello che scrive in salsa ironica il giornalista Benedetto Ferrara sulle colonne de La Nazione nel suo consueto articolo sarcastico del sabato

Essere o non essere? E’ il biraghismo un caso su cui discutere e dividersi? E basta. Povero Biro, uomo assist suo malgrado. E pensare che ha più sponsor di un pilota di motogp. La società lo ama e lo pompa, Zazzaroni dice in tv che è lui la vera fortuna della Fiorentina. La fascia di capitano racconta che Italiano ci crede e i suoi compagni pure. D’altra parte è l’unico titolare inamovibile, pare che Terzic sia la riserva di Roberto Carlos. Ma forse la domanda è un’altra: Biraghi è un difensore? Più no che sì. Il Biraghismo è il figlio prediletto dello iachinismo, quello del 3-5-2 (o 5-3-2, o anche 7-2-1, se preferite). Questo appare evidente. In ogni caso lui dichiara di voler restare a Firenze a vita e di essere pronto a firmare in bianco. Se lo avesse detto Italiano saremmo leggermente più felici. Forza Biro. Il tuo sinistro non è davvero male, specie su punizione. Ti riscatterai. «Testa a Salerno», come scriverebbe un qualsiasi social media manager con la fantasia di Tino Costa.

