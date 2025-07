Ferrara su Mandragora: “Non ne farei un caso. Se la Fiorentina deciderà di venderlo, è il momento migliore”

Benedetto Ferrara è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Mandragora in partenza? Ha fatto una stagione importante ed è un giocatore prezioso. Quest’anno è stato fondamentale. Io non ne farei un caso, il fatto che lui ascolti proposte è abbastanza normale. In questi giorni parliamo di moduli senza sapere cosa pensa l’allenatore perchè è lui che decide. La Fiorentina non può cederlo a grandi cifre perchè va verso la scadenza ma se uno vuole fare a meno di Mandragora, e lo deciderà l’allenatore, questo è il momento migliore per venderlo. Vediamo cosa accade.

Beltran? È un lottatore ma non ha dato tanto in termini statistici. Quello che ci possiamo dire, con grande rispetto per Beltran, è che dopo 2 anni nessuno ha ancora capito quale è il suo ruolo. Gli allenatori ci hanno provato con lui, con varie soluzioni tattiche. Se la Fiorentina dovesse vendere Beltran per un giovane è una scelta meditata e rodata perchè si sono visti solo dei lampi.”

Esposito? Se deve fare il vice Gudmundsson, anche se non ha quelle caratteristiche, è un giocatore che non mi dispiace affatto.