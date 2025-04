Ferrara: “Zaniolo occasione non sfruttata, mancano i vice Kean e Dodò. Ma contava solo vincere”

Il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Questo il suo intervento dopo la gara di Conference e sul momento della stagione viola:

“Non direi vittoria sofferta. È stata una partita in cui contava vincere e fare risultato. La Fiorentina ha fatto il suo; non era una Fiorentina standard, giustamente. Se non fai rifiatare adesso i giocatori quando lo fai? Lo fai quando vai in Slovenia, contro una squadra molto spagnoleggiante, ma più povera dal punto di vista tecnico. Era giusto far rifiatare i titolari, come Kean e Dodo, che non hanno riserve di ruolo, peraltro. Moreno non c’entra niente con Dodò dal punto di vista tecnico, Zaniolo aveva un’occasione che non ha sfruttato pienamente e Beltran non è Gudmundsson. Fortunatamente non c’è stato turnover in porta.”

“Le scelte di Palladino sono state giuste. Una Fiorentina con una panchina con le riserve allo stesso livello dei titolari sarebbe molto più forte. Se vuoi dominare in campionato e in Europa, serve questo e allora diventi una big. Questa coppa diventerà seria dalla semifinale in poi, però è chiaro che da oggi diventa dura fare turnover. Ci sono giocatori che hanno bisogno di un’occasione e della possibilità di mettersi in mostra, e possiamo dire che non è stata sfruttata a pieno.”

“Su Zaniolo si potrebbero dire molte cose, era davvero un grande talento. Aldilà del ruolo, senza Kean cambia l’impostazione filosofica della partita. Con Zaniolo non è lo stesso per caratteristiche ma anche perché è un giocatore che sono tanti anni ormai che fatica. Gli faccio tanti auguri, era giusto farlo giocare. Poi c’è Adli, che ci piaceva tanto e che deve ritrovare il passo dopo l’infortunio. Poi che la Fiorentina non sia stata bella ci interessa il giusto, a me interessa il fatto che la Fiorentina adesso affrontando certe squadre un po’ più deboli, mostri personalità perché sono squadre che hanno fame. La Fiorentina deve fare il salto. Deve dimostrare di essere da una parte cinica, come visto in Slovenia, ma col Parma sarà una partita difficile. È normale non avere la stessa ‘garra’ di quando affronti squadre come il Milan, ma queste tre partite ci racconteranno molto di questo finale di campionato; saranno partite più sporche, ma devi dimostrare di essere una squadra cinica ed imporre la tua personalità. Credo che la Fiorentina abbia acquisito coscienza di sé dal punto di vista mentale, e soprattutto Palladino ha trovato un equilibrio in campo che è una certezza. I giocatori sono contenti di giocare in questo modo.”

“Io credo che Palladino abbia voluto Folorunsho per la sua duttilità, ma ciò non significa che debba cambiare ruolo ad ogni partita. Il problema è che la Fiorentina sulla fascia destra non aveva alternative. La Fiorentina non ha un sostituto di Dodò, che fortunatamente non è mai mancato, ma anche lui deve riposare. Folorunsho è un giocatore che non è assolutamente un esterno, come non lo è Moreno. E una mezzala di fatica, un interno di centrocampo, che se schieri in altre posizioni può giocarci per la sua grande fisicità. Sono giocatori preziosissimi, ma è chiaro che esterno nei cinque, oltre che faticare non ha fatto molto. La Fiorentina ha questi limiti: mancano le riserve di Kean e Dodò. Se pensiamo al futuro, è chiaro che l’ideale è sempre averne due per ruolo, però è anche vero che Kean non vuole troppa concorrenza e magari trovare una riserva che accetti di essere tale non è semplice. Dodò è stato una certezza anche nei momenti difficili, è uno di quei giocatori che in partite che non riesci a sbloccare è unico, non se ne trovano a giro come lui.”