Ferrara scuote la Fiorentina: “Manca identità”. Como organizzato, viola ancora troppo discontinui

Il dibattito attorno alla Fiorentina si è acceso. In un intervento a Radio Bruno, Ferrara ha sottolineato la differenza di organizzazione vista in campo: Como ordinato e preparato, viola più discontinui e poco strutturati.

Al di là del risultato, il tema è l’identità di gioco. La Fiorentina è apparsa a tratti confusa, incapace di gestire i momenti chiave della partita. Una critica che riapre il confronto su gestione tecnica e continuità, in una fase della stagione dove servirebbe invece solidità.