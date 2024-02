“La società ha promosso Biraghi come capitano in tutti i modi possibili. Non è la figura di carisma”

Benedetto Ferrara è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina ed ha detto la sua sul discorso di Cristiano Biraghi dopo la brutta sconfitta a Lecce. Ecco le sue parole:

“Il discorso del capitano è il discorso di carisma e te lo guadagni sul campo e nello spogliatoio. Alla Fiorentina manca la figura di carisma. Biraghi è stato promosso da capitano dalla società in tutti i modi possibili come per esempio con quel rigore tirato sotto la curva per Davide. Non per criticare Biraghi ma nello spogliatoio manca il giocatore con quella personalità come Davide Astori o anche Pezzella.”

