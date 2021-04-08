Ferrara: "Prade' ha riavviato i contatti per Juric, ma la proprietà preferisce Gattuso"

L'indiscrezione di Ferrara su Juric e Gattuso

A Lady Radio ha parlato il giornalista Benedetto Ferrara:

“Nuovo allenatore? Praticamente li abbiamo letti tutti quelli che stanno cambiando squadra, ma è normale nel mondo del giornalismo. Sicuramente Pradè ha riallacciato i rapporti con Juric. Io resto convinto che il favorito della proprietà sia Gattuso, per questioni sentimentali di Calabria e di Nazionale. Tranne Sarri, con richieste fuori dalle possibilità dalla Fiorentina, Gattuso e Juric non mi dispiacciono. Chiunque venga deve essere in piena sintonia con la proprietà e con i piani futuri".

LIVERANI: "VOLEVO PORTARE CASTROVILLI E VLAHOVIC AL LECCE. NON MI SORPRENDONO MOLTO LE DIMISSIONI DI PRANDELLI"

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