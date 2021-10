Benedetto Ferrara: “Dai Vlahovic firma, 4 milioni all’anno non sono poi cosi male”

Benedetto Ferrara ha scritto il suo pensiero riguardo il rinnovo con la Fiorentina di Dusan Vlahovic, queste le sue parole su La Nazione:

“In questo calcio ormai il cuore viene spesso calpestato dall’avidità. Il primo strappo fu quello di Baggio. Scontri, cariche della polizia. Quella fu una ferita profonda. Che però ha messo in moto gli anticorpi. E così ci siamo attrezzati e abbiamo visto di tutto, fallimento compreso, quello sintetizzato nella leggenda della neve di Gubbio, che pareva Moena a gennaio. Ma perché Vlahovic non firma? Perché dovrebbe essere felice di guadagnare poco (si fa per dire) quando potrebbe guadagnare cinque volte tanto? L’impressione è che giri tutto intorno agli accordi tra procuratori. Quelli che dicono a Commisso: parlate col ragazzo, mentre il ragazzo risponde: parlate col procuratore. Dai Dusan, 4 milioni all’anno non sono così male”

