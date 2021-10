Secondo quanto riportato oggi dalla Juve deve finire di pagare Chiesa, ma il gioiello ex viola e già diventato il pezzo pregiato della squadra. In estate non sono bastati più di 100 milioni a Chelsea e Liverpool per convincere la Juve anche solo a ipotizzare una cessione. Non una questione di prezzo, ma di centralità nel progetto: a fine stagione Federico verrà riscattato dalla Fiorentina e poi, almeno nei piani della Juve resterà la pedina veramente incedibile.