Ferrara: “Paratici prenderà la situazione in mano, arriveranno un difensore, un centrocampista e un esterno”

Benedetto Ferrara commenta positivamente l'arrivo di Fabio Paratici alla Fiorentina che assumerebbe pieni poteri in società

Benedetto Ferrara, noto giornalista ha parlato del momento della Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno.

Sull’arrivo di Paratici:
“L’aria è cambiata. E’ arrivata la prima vittoria e prossimamente arriverà anche un uomo di calcio in società. Paratici conosce benissimo questo sport. Ama non passare inosservato, nel bene e nel male. I suoi rapporti saranno importantissimi per il mercato di gennaio. La Fiorentina, al momento, non è appetibile, però grazie alle sue conoscenze potrebbe aiutare anche in questo senso. Quando arriva un dirigente nuovo di un certo peso, i giocatori lo sentono e le paure spariscono. Prenderà le situazioni in mano, perché ama avere il potere.”

Sul mercato:
“La Fiorentina gli ha chiesto di non cambiare le figure presenti al momento in società. In dirigenza qualcosa cambierà sicuramente, però non ci sarà una rivoluzione. Spero che abbia già le idee chiare per il mercato di gennaio. Credo che la Fiorentina comprerà un esterno, un difensore e un centrocampista. E qualcuno partirà.”

Sul cambio modulo e la contestazione dei tifosi:
“Comuzzo ha avuto dei problemi fisici che ha pagato nel tempo. Con la difesa a quattro sono sicuro che ritroveremo il vero Comuzzo. Il cambio di sistema rivitalizzerà molti singoli. Spero che adesso ci sia coerenza di rendimento. Non capisco la polemica sulla Curva. Guardiamo il lato bello della vicenda. Da una parte la squadra ha preso gli applausi delle persone che gli hanno riconosciuto una vittoria dopo una vita, dall’altra gli hanno ricordato che ne servono altre. La Fiorentina ha ricevuto entrambi i messaggi d’amore.”

