Ferrara: “Partita col Palace preparata male: bisogna ripartire da un allenatore che entusiasmi Firenze”

Le parole di Benedetto Ferrara sul momento in casa Fiorentina dopo la sconfitta in Conference contro il Crystal Palace

Il giornalista Benedetto Ferrara è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: "Sembra che la partita col Palace non sia stata preparata, ovviamente non è così ma è chiaro che è stata preparata male. L'unica occasione vera che hai avuto l'hai clamorosamente sprecata. Giovedì hanno sbagliato tutti, non si salva nessuno se non De Gea. A Londra siamo arrivati troppo rilassati, non giocavamo contro il Barcellona ma contro una modesta squadra inglese. Come si riparte? Facendo punti contro la Lazio, la situazione in campionato è meno drammatica ma devi continuare a pedalare".

"Il ritorno col Palace? Il calcio è un mondo dove può succedere di tutto, ma dobbiamo essere realisti. Il Crystal Palace è una squadre che rende meglio lontano da casa, mentre la Fiorentina non può più vantare del "fortino del Franchi". Però, se giovedì tu dovessi trovare un gol ad inizio partita può succedere di tutto; non dobbiamo però dimenticarci la partita col Siviglia in Europa League: ci credevamo e dopo poco è finito tutto. Vincere la Conference voleva dire tornare nell'Europa che conta e questo avrebbe attirato giocatori di un certo tipo; senza Europa è tutto diverso".

Aggiunge: "Dobbiamo ripartire da un allenatore che gioca a calcio e da una squadra che deve avere una sua identità. I tifosi fiorentini sono pronti ad entusiasmarsi dopo momenti grigi. Non possiamo puntare subito a chissà cosa, non puoi spendere troppo: un paio di colpi intriganti e l'inserimento di qualche giovane che hai cresciuto nel vivaio. Io non vedo altro modo per ripartire. Prima però devi trovare la salvezza matematica".

Sugli infortuni: "Perché non far sapere i tempi di recupero dei giocatori? Io so che tutti gli allenatori hanno avuto problemi col dottor Pengue ma non mi permetterei mai di giudicarlo. Un comunicato però sarebbe buono anche per evitare il circolare di notizie che non fanno bene alla squadra".