“Kokorin sta facendo le vacanze a Firenze. Sta utilizzando il pacchetto viaggio Benalouane”

Sulle colonne de La Nazione, Benedetto Ferrara ha parlato di Kokorin, ironizzando:

“Chi invece sta sfruttando a pieno le vacanze fiorentine è il mitico Kokogol, che in agenzia ha acquistato il pacchetto viaggio Benalouane. Quello che comprende visite guidate in città, un abbonamento per la tramvia direzione Careggi e la possibilità di mangiare alla mensa del centro sportivo con i giocatori viola. Tra l’altro si vocifera che potrebbe essere lui il prossimo James Bond.”

