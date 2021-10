Dal centro sportivo, Castrovilli sarà tra i convocati per il Cagliari. Vlahovic sereno con i tifosi

Gaetano Castrovilli domenica sarà a disposizione di Italiano, probabilmente però partirà dalla panchina. Pulgar out per infortunio. Oggi pomeriggio mentre Vlahovic tornava dal centro sportivo a piedi è stato incitato da dei tifosi, il serbo poi ha fatto degli autografi e delle foto. Callejon sembra essere in vantaggio su Saponara per partire dal 1′. Lo scrive Radio Bruno.

LEGGI ANCHE, UFFICIALE, KRASTEV RINNOVA FINO AL 2024, ULTERIORE OPZIONE DI 2 ANNI A FAVORE DELLA FIORENTINA