Ferrara: “Italiano ha battuto Sarri su tutti i fronti, ieri hanno vinto testardaggine e forza mentale”

Il noto giornalista Benedetto Ferrara ha commentato su La Nazione la vittoria della Fiorentina sulla Lazio per 2-1. Queste le sue parole: “La Fiorentina mette sotto la Lazio e, soprattutto, la sfortuna. Hanno vinto il coraggio, la testardaggine, la forza mentale e atletica per non mollare mai la presa. E non era semplice, perché quattro legni possono essere troppi per non sentirti addosso un nemico chiamato senso di frustrazione. Invece no. La Fiorentina rialza la testa nel momento giusto, contro una concorrente diretta e all’inizio di un percorso a ostacoli che ha bisogno di fiducia e testa libera da brutti pensieri. Italiano batte Sarri su tutti i fronti. Una grande soddisfazione, per il tecnico della Fiorentina. Che è tornata, ha fatto rivedere il bel calcio ai suoi tifosi ribaltando una storia che sembrava segnata da una maledizione, quella cancellata in una notte di pioggia e di felicità. Ovazione meritata per Beltran, che ha trovato la posizione, il gioco e il sorriso. Applausi per Kayode, al primo gol in serie A, per un Nico in ripresa, nonostante il rigore finito sul palo, e per tutti gli altri, difesa compresa. Brava Fiorentina, la corsa ricomincia adesso.”

