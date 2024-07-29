Ferrara: "Non si può ancora giudicare perchè ancora la Fiorentina non c'è. Pradè ha un lavoro difficile"

Quando Pradè si ritrovò a costruire al primo anno di Montella aveva una società che aveva deciso di rilanciare, ora non è così perchè si parla di ambizione genericamente

Benedetto Ferrara è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole:

"Che Fiorentina ho intravisto? Ancora non si può giudicare perchè ancora la Fiorentina non c'è. Vediamo con Colpani che è l'acquisto che dà più certezze, giudicare ora sarebbe un po' da ingenui.

Le sensazioni della piazza? Il tifoso ha una sua psiche e fede ben precisa ma oltre al pessimismo si cerca un motivo per rigenerare la propria passione. C'è un allenatore nuovo che deve dimostrare tutto a Firenze e gli facciamo gli auguri, c'è un attaccante giovane che deve dimostrare tutto...Una cosa è certa, al momento siamo in un'ottica di ridimensionamento ambizioso; Pradè deve fare un lavoro difficile come vendere giocatori quasi invendibili. Mi preoccupo per Nico ma ancora di più per le voci su Kayode. Perchè se vendi dopo un anno un giocatore che hai costruito nel tuo vivaio viene meno tutto: allora a cosa serva il Viola Park?"

L'ATLETICO MADRID SI AGGIUNGE ALLA CORSA PER AMRABAT

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