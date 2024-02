Ferrara: “Commisso? Dichiarazioni scontate. Idea della società viola è quella di trovare fuori dei nemici”

Il giornalista e scrittore, Benedetto Ferrara, ha commentato le parole del patron della Fiorentina, Rocco Commisso. Ecco le sue parole ai microfoni di Radio24, durante il programma Tutti convocati:

“Dichiarazioni un po’ scontate, è il metro di comunicazione tipico della società Viola l’idea di trovare sempre fuori dei nemici e non riflettere sulle difficoltà vere. Poi è giusto che il proprietario le critiche ai suoi dipendenti le faccia in privato. Non so se qualcuno ha detto che non vuole spendere, ma ha detto che spende male. La Fiorentina sta facendo una buona stagione, non un dramma. Italiano ha detto lui stesso che ha chiesto un esterno offensivo e non lo hanno preso“.

LEGGI ANCHE: LE PAROLE DI CALAMAI SUI SOCIAL