Benedetto Ferrara duro: "Assurdo che ci siamo ridotti al 27 Agosto a prendere Adli"

Il giornalista sottolinea come la Fiorentina sia in grave ritardo sul mercato, soprattutto nell'annunciata ricostruzione del centrocampo

Il giornalista sportivo Benedetto Ferrara, ha parlato a Radio Bruno Toscana commentando gli ultimi movimenti di mercato della Fiorentina:

"A me pare assurdo che il centrocampo non sia stato ancora ricostruito dopo cessioni e scadenze di contratto. Ci siamo ridotti al 27 agosto a prendere Adli. Certamente se Palladino è contento del suo arrivo, allora lo sono anche io. Al Milan si è visto poco, ha ancora tutto da dimostrare, ma è un giocatore che abbina quantità a qualità".

Richardson contro il Venezia è stato il migliore insieme a Terracciano. E' elegante ed ha dimostrato personalità prendendo in mano il centrocampo viola dopo soli pochi minuti".

Se la Fiorentina vendesse Amrabat la società viola prenderebbe un altro centrocampista dal mercato

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