Se la Fiorentina vendesse Amrabat la società viola prenderebbe un altro centrocampista dal mercato

Il marocchino è considerato un tassello importante da Palladino che in caso di cessione chiederebbe eventualmente un sostituto all'altezza

Mancano pochi giorni alla chiusura del mercato e la Fiorentina è ancora un cantiere aperto. Evidente il ritardo sul mercato della società come sottolineato anche ed a più riprese dal tecnico Palladino. L'ultima notizia in ordine di tempo è la possibile cessione di Amrabat corteggiato in maniera pressante in queste ore dai turchi del Fenerbahce.

Da quanto raccolto dalla nostra redazione in caso di cessione del mediano marocchino la Fiorentina, oltre ad Adli già chiuso in giornata lavorerà all'acquisto di un altro centrocampista. Il tempo stringe

Viviano: “La Fiorentina butta cross a caso in attacco, non ci sono trame. A Palladino serve qualcosa in mezzo”

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