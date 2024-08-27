Viviano: "La Fiorentina butta cross a caso in attacco, non ci sono trame. A Palladino serve qualcosa in mezzo"

Secondo me quel qualcosa manca in mezzo anche se Richardson mi è piaciuto tantissimo

L'ex portiere della Fiorentina e tifoso, Emiliano Viviano, ha parlato a Tv Play nel corso di una diretta su Twitch delle prime prestazioni degli uomini di Raffaele Palladino. Viviano si è soffermato su Moise Kean per poi passare ad analizzare il gioco della nuova Fiorentina che ancora stenta a decollare. Ecco le sue parole:

"Kean ha già giocato nella Juve e nel PSG dove ha fatto bene e poi secondo me, non paragonarli, ma è un po' come Immobile cioè bisogna saper sfruttare le sue qualità. E' un giocatore che se me lo fai giocare a 40 metri dalla porta a proteggere la porta lo può fare ma non è il suo. Deve attaccare la profondità, attaccare l'ultimo uomo ed è per questo che è stato preso perchè il Monza di Palladino prima di Djuric giocava un po' così. Il problema è che la Fiorentina da quel che ho visto io arriva sempre confusionaria davanti, non con delle trame riconoscibili come può essere un'Atalanta, c'è ancora il vizio di buttare 100 cross a caso come viene e manca qualcosa."

LA FIORENTINA BLINDA BIANCO: NON PARTIRA' IN PRESTITO

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