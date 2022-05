L’addio al calcio di Chiellini a Firenze? “Pare che ci sarà un corridoio di applausi degli arbitri per lui”

Il giornalista Benedetto Ferrara, come ogni sabato, su le colonne de La Nazione, scrive il suo solito articolo umoristico e sarcastico. Questa volta ha parlato che di Giorgio Chiellini e del suo addio al calcio proprio a Firenze, nell’ultima giornata, in occasione di Fiorentina-Juventus:

“Scopriamo che Giorgio Chiellini darà l’addio al calcio proprio a Firenze, per l’ultima di campionato. Ricordiamo che l’addio alla Champions Chiellini lo ha già dato più volte insieme ai compagni. Ma ora tutti si chiedono: come sarà accolto questo saluto del capitano azzurro? Beh, non come quello di Maldini, che ricevette una standing ovation degna della sua storia, della sua fama e del suo stile. Ma Chiellini era un amico del vero capitano della Fiorentina, Davide Astori, quindi sarebbe ingiusta qualsiasi reazione non degna di una città come la nostra. Pare, ma non è certo, che il giocatore juventino enterà in campo attraversando un corridoio di applausi formato da tutti gli arbitri che hanno seguito le sue indicazioni del tipo: no, arbitro, non l’ho toccato, giuro. Anche questo è calcio, un po’ come quando Baresi, nel grande Milan, indicava il fuorigioco al guardalinee alzando il braccio. Era un Var umano. Anche Chiellini un po’ lo è. E’ stato anche un giocatore viola, ma questo non tutti lo ricordano, l’effetto rimozione è un fenomeno inconscio e vitale. Vi ricordate di Munua? E di Tino Costa? E Hegazy? Vabbè, ne potreste parlare, se vi va, col vostro analista”

