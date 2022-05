Se la Roma vince la Conference League non toglie nessun posto per l’Europa League o Conference

Quante squadre si qualificano alle coppe europee in Serie A?

Nella bolgia di uno stadio Olimpico sold out, la Roma ha battuto il Leicester nella la semifinale di ritorno della UEFA Europa Conference League, conquistando la finale della competizione. Per i giallorossi decisivo il goal in avvio di gara di Tammy Abraham che ha permesso alla squadra di Josè Mourinho di avere la meglio sugli inglesi e strappare il pass per l’ultimo atto. La sfida decisiva – che vedrà i giallorossi opposti al Feyenoord – è in programma il prossimo 25 maggio a Tirana.

Ma se la Roma dovesse trionfare sugli olandesi, quale sarebbe l’effetto sulla Serie A?

La conquista del trofeo garantirebbe la Roma l’accesso diretto alla prossima Europa League, ma si ripercuoterebbe anche sui posti nelle coppe europee 2022/23. Tutto dipenderebbe dal piazzamento finale dei giallorossi in Serie A. In base alla classifica definitiva, l’Italia – con la giusta serie di incastri – potrebbe portare in Europa nella prossima stagione un massimo di otto squadre, anziché sette. Vediamo perché:

Con l’introduzione della nuova Europa Conference League, nel regolamento delle coppe europee per il ciclo 2021-2024 il numero massimo complessivo di club per la Serie A – e le altre leghe top – è salito a 9: 5 in Champions League e 4 in Europa League. Questo perché le vincitrici dei tre trofei hanno un posto assicurato in Champions (detentrice della coppa più ricca più la vincitrice dell’Europa League) e in Europa League (la detentrice della Conference).

Quante squadre si qualificano alle coppe europee. Le ipotesi con la Roma vincente

I quattro posti in Champions in Serie A sono già assegnati e, in virtù della finale di Coppa Italia Inter-Juve, l’accesso all’Europa League sarà determinato solo dal piazzamento in campionato. Se la Roma dovesse vincere la Conference League, in base al piazzamento dei giallorossi l’Italia potrebbe mandare tre club in Europa League o addirittura far scattare l’ottavo posto nelle coppe: 4 in Champions, 3 ai gironi di Europa League, 1 ai playoff di Conference.

Questi i casi possibili in caso di successo giallorosso nella finale di Tirana:

La Roma chiude 5ª o 6ª in campionato:

Roma e 6ª classificata (o 5ª) ai gironi di Europa League

7ª classificata ai playoff di Conference League

La Roma chiude 7ª in campionato:

5ª, 6ª classificata e Roma ai gironi di Europa League

nessuna italiana in Conference League (almeno fino ai sedicesimi)

La Roma chiude 8ª in campionato:

5ª, 6ª classificata e Roma ai gironi di Europa League

7ª classificata ai playoff di Conference League

In questo caso ci saranno otto club italiani nelle coppe europee 2022/23

