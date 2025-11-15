15 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:57

Benedetto Ferrara: "Firenze non può retrocedere, Vanoli ha una grande responsabilità e un grande obbiettivo"

Benedetto Ferrara: “Firenze non può retrocedere, Vanoli ha una grande responsabilità e un grande obbiettivo”

Benedetto Ferrara parla dell'insediamento di Vanoli sulla panchina della Fiorentina, spiegando anche cosa si aspetta dal nuovo ciclo tecnico.

Benedetto Ferrara, giornalista della Nazione, ha parlato a Radio Bruno dell’arrivo di Vanoli alla Fiorentina. Ecco le sue parole: “C’è da ricostruire un’atmosfera positiva, ed è possibile grazie ai nuovi arrivi: Vanoli, uomo competente e pragmatico, e Goretti come Ds. Firenze non può e non deve retrocedere, il mister ha una grossa responsabilità. Un bel risultato con la Juve vorrebbe dire ripartire alla grande per cambiare la storia della stagione: sarà partita viva, i bianconeri non sono imbattibili. Capiremo se la Fiorentina sarà in grado di dimostrare chi è davvero.”

Sulla conferenza: “Mi è piaciuta, ho respirato unione. Il tifoso quando vede impegno è il primo ad essere contento. Vanoli non è stato banale e si vede che ha un grande obbiettivo.”

