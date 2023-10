Ferrara duro: “La Fiorentina si è sentita forte senza esserlo, adesso serve maggiore umiltà”

Il giornalista Benedetto Ferrara a La Nazione racconta che è successo quello che non doveva succedere. La trappola era pronta e la Fiorentina ci è caduta dentro in pieno. L’Empoli finora non aveva segnato praticamente mai, era il peggior attacco d’Europa con un gol e ieri ne ha fatti ben due allo stadio Franchi. Straordinario Andreazzoli, meno una Fiorentina che si è sentita forte senza esserlo davvero. La classifica non resta per niente male ma adesso la parola d’ordine è umiltà chiude il giornalista

MONTELLA DIFENDE ITALIANO