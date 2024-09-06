Ferrara: "Palladino continuerà con la difesa a 3 ma con giocatori diversi. La difesa vista finora è inconcepibile"

Biraghi quel ruolo lì non può farlo da zero, Pongracic non può comandare la difesa perchè ha sempre giocato a quattro...

Benedetto Ferrara ha parlato ai microfoni di Radio Bruno per dire la sua sulla situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole:

"L'addio di Barak? Un giocatore che non serve a questa Fiorentina. Ha fatto qualche gol utilissimo e memorabile ma non ha la velocità per fare il trequartista e garra per fare l'incontrista. Non mi meraviglia perchè comunque anche in Italia non ha fatto una grande carriera, va ringraziato perchè è un professionista. Brekalo e Sabiri sono i più grandi misteri; giocatori che arrivano e non si sa perchè, poi non si riescono a vendere...La Fiorentina ha faticato molto a dare via giocatori e forse è una delle pecche di questo mercato, giocatori anche costosi come può essere Ikonè.

Il monte ingaggi abbassato? Era previsto un abbassamento maggiore ma non sono stati dati via appunto dei calciatori. L'operazione Milenkovic è stata fatta proprio per quello: prendere un calciatore simili ma che guadagnasse di meno.

Il lavoro di Palladino e le sue idee? Separiamo il modulo dai giocatori. Secondo me giocherà ancora a tre dietro ma non con quei giocatori, perchè quella è una difesa inconcepibile. Se Palladino ha fatto 2 anni a Monza con questo modulo dovrà insistere ma non perchè è testardo ma perchè si può fare: questi pareggi non sono una condanna.

Quarta? Mi meraviglio sia rimasto fuori con il Monza, forse era turnover? Con tutte le sue follie è comunque un ottimo giocatore. A volte andando avanti gli va bene con dei gol e altre volte è da mani nei capelli ma è un calciatore con personalità. Si tratta di una difesa ancora da costruire, a gennaio arriverà un difensore che è comunque di valore ma si dovrà ambientare come lo stesso Moreno che arriva dal Sud America."

L'ARGENTINO LASCERA' IL BOCA JUNIORS: NIENTE FIORENTINA, ANDRA' A GIOCARE IN TURCHIA

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