Labaro Viola

Medina va al Fenerbahce a gennaio per 15 milioni. Dall'Argentina parlavano di offerta della Fiorentina

Come riporta l'esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, il Fenerbahce è ai dettagli per l'arrivo di Cristian Medina del Boca Juniors. Il centrocampista argentino è stato accostato e cercato dalla Fi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 settembre 2024 18:47
Medina va al Fenerbahce a gennaio per 15 milioni. Dall'Argentina parlavano di offerta della Fiorentina -
News
Fiorentina
Fenerbahce
Medina
Condividi

Come riporta l'esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, il Fenerbahce è ai dettagli per l'arrivo di Cristian Medina del Boca Juniors. Il centrocampista argentino è stato accostato e cercato dalla Fiorentina nelle ultime sessioni di calciomercato ma non c'è mai stato niente di concreto; infatti è pronto a trasferirsi, a gennaio 2025,  in Turchia per una cifra intorno ai 15 milioni di euro e completerà il centrocampo del Fenerbahce proprio insieme all'ex Fiorentina, Sofyan Amrabat.

IL PARERE DI FURIO VALCAREGGI SU NICO GONZALEZ

https://www.labaroviola.com/valcareggi-sicuro-nico-gonzalez-non-vale-i-soldi-che-ha-speso-la-juventus-complimenti-a-chi-lha-venduto/267259/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok