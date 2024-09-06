Medina va al Fenerbahce a gennaio per 15 milioni. Dall'Argentina parlavano di offerta della Fiorentina
Come riporta l'esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, il Fenerbahce è ai dettagli per l'arrivo di Cristian Medina del Boca Juniors. Il centrocampista argentino è stato accostato e cercato dalla Fi...
Come riporta l'esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, il Fenerbahce è ai dettagli per l'arrivo di Cristian Medina del Boca Juniors. Il centrocampista argentino è stato accostato e cercato dalla Fiorentina nelle ultime sessioni di calciomercato ma non c'è mai stato niente di concreto; infatti è pronto a trasferirsi, a gennaio 2025, in Turchia per una cifra intorno ai 15 milioni di euro e completerà il centrocampo del Fenerbahce proprio insieme all'ex Fiorentina, Sofyan Amrabat.
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