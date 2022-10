Benedetto Ferrara: “Jovic invece di esultare da fenomeno dovrebbe inginocchiarsi da Kouamè”

Vince la Fiorentina contro il Basaksehir in Conference League, questo il commento di Benedetto Ferrara sulle pagine de La Nazione

Questa Fiorentina è una squadra masochista. Ama regalare gol come una specie di onlus del pallone, e poi ama sbagliarne a profusione con una coerenza diventata la sua cifra stilistica. Certo, anche dovesse arrivare seconda (ma perché non confidare nei cuori teneri scozzesi, che in Turchia magari fanno un miracolo) la squadra avrà comunque l’occasione per tenersi in corsa. Ma al di là dei calcoli di questa coppa dei poveri, ciò che fa piacere è trovare una doppietta di Jovic, uno che magari invece di esultare da fenomeno dovrebbe solo andare da Kouame e inginocchiarsi a mani giunte soffiando un enorme grazie.

