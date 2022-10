Italiano: “Jovic non voleva essere polemico. Gol subito errore comunicazione tra Igor e Mandragora”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Fiorentina contro il Basaksehir, queste le sue parole:

“Un grande merito è quello di aver reagito dopo la sconfitta contro l’Inter, potevamo fare qualche gol in più in ottica differenza reti ma siamo contenti della vittoria. Eravamo partiti male nel girone, abbiamo rimontato e abbiamo dimostrato grande orgoglio, non era semplice vincerle tutte dopo i punti persi, l’obiettivo era quello di superare il girone, ci siamo riusciti, adesso vediamo se da primi o da secondi. Bene la reazione in una competizione a cui tenevamo tanto

Jovic sta iniziando a far gol e ci fa ben sperare, sta crescendo fisicamente, puo crescere tanto, può star di più dentro la partita e puo segnare di più, la sua esultanza non è una polemica, ha sofferto, è sensibile e credo che tutti dobbiamo essere più sereni, cosi usciamo insieme da questa situazione, non era un’esultanza polemica ma voleva andare oltre qualche critica magari eccessiva che ha ricevuto

Il gol subito? Sapevamo di questa loro qualità con il portiere che metteva la palla in quel modo, c’è stato errore di comunicazione tra Mandragora e Igor con il primo che ha deciso di seguirlo, in questo momento prendiamo gol ad ogni occasione che concediamo.

In campionato abbiamo meno punti di quelli che meritiamo, andiamo a giocare contro lo Spezia, conosco bene quell’ambiente e quello stadio, non sarà semplice”

