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PAGELLE VIOLA, KOUAME MIGLIORE IN CAMPO, JOVIC SEGNA DUE GOL. GOLLINI UN DISASTRO

Gollini 4,5 La sua uscita sul gol subito è inspiegabile, perchè se decidi di uscire (sbagliando la scelta) non puoi farlo in quel modoDodò 5 La sua condizione è ai minimi storici, sbaglia la maggior p...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 ottobre 2022 20:43
PAGELLE VIOLA, KOUAME MIGLIORE IN CAMPO, JOVIC SEGNA DUE GOL. GOLLINI UN DISASTRO -
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PAGELLE VIOLA, KOUAME MIGLIORE IN CAMPO, JOVIC SEGNA DUE GOL. GOLLINI UN DISASTRO

Gollini 4,5 La sua uscita sul gol subito è inspiegabile, perchè se decidi di uscire (sbagliando la scelta) non puoi farlo in quel modo

Dodò 5 La sua condizione è ai minimi storici, sbaglia la maggior parte dei palloni che gli capitano e molte scelte. Mezzo voto in più per essere entrato nell'azione del pareggio di Jovic

Milenkovic 6 Contiene bene Okaka, la squadra non subisce molto, anzi quasi zero

Igor 5 Si addormenta sul gol subito, il resto è ordinaria amministrazione. La fase offensiva del Basaksehir è poca cosa

Terzic 6 Cerca di proporsi, qualche accelerazione non è male e gioca diversi palloni in velocità

Amrabat 6 Recupera dei buoni palloni e gioca una buona partita

Mandragora 5,5 Lento e impacciato in diverse situazione offensive dove non trova il varco giusto, lo punzecchia anche il pubblico per la mancata velocità

Barak 5,5 Si vede poco e quando si vede non fa nulla di rilevante, delusione

Kouamè 7,5 Il migliore in campo, tutte le azioni da gol della Fiorentina nascono dalle sue gesta. Corre, crea, dribbla. Sta crescendo nettamente sotto tutti i punti di vista

Saponara 5,5 Dà una grande palla a Jovic che spreca, poi la sua partita è al di sotto delle aspettative. Troppo lento per essere vero

Jovic 7 Segna due gol, ne può fare almeno un paio in più. Zittisce ancora la Fiesole ma speriamo che questi altri due gol possono sbloccarlo definitamente anche in campionato.

Ikonè 5 Entra e si mangia letteralmente un gol clamoroso

Biraghi 5,5 Entra ma sbaglia quasi sempre i cross e gli appoggi

Bonaventura 6 Dà vivacità al reparto ed alla manovra, sfiora il gol

JOVIC IN GUERRA CON LA CURVA FIESOLE

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