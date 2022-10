Jovic e segna e zittisce ancora i tifosi viola, la Curva Fiesole non ci sta e lo fischia. Anche nel cambio

Doppietta per Luka Jovic contro il Basekasehir, un gol per tempo prima della sostituzione al minuto 71 per il giocatore serbo. Dopo l’esultanza polemica contro l’Inter, il centravanti viola lo ha rifatto, sia in occasione del primo, che in occasione del secondo gol, proprio sotto la Curva Fiesole che questa volta non ha gradito ed ha fischiato il giocatore, sia al momento del raddoppio e sia, abbastanza sonoramente, in occasione del cambio, dove i fischi sono stati molto sonori.