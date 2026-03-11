Bordata di Ferrara a Pioli: “Appena se ne è andato dall’Arabia hanno stappato lo champagne”

Duro attacco del giornalista Benedetto Ferrara nei confronti della Fiorentina.

Il noto giornalista è stato intercettato ai microfoni de “Il Pentasport” di Radio Bruno:

“Chi avrebbe mai immaginato che già a marzo ci saremmo ritrovati a giocare una partita così importante per la salvezza? La Fiorentina, in Conference League, deve dimostrare di essere coerente con se stessa, anche davanti a uno stadio che probabilmente non sarà pieno, complice il costo dei biglietti.

È necessario far vedere che la voglia non manca. È chiaro che, in questo momento, la competizione passa in secondo piano rispetto alla situazione in campionato, ma quando si scende in campo bisogna farlo anche per regalare qualche soddisfazione ai tifosi.

La squadra, purtroppo, è stata costruita male fin dall’estate. Adesso però non ci sono più alibi: tutti i giocatori devono dare il massimo.”

Su Pioli:

“Pioli è arrivato qui con il coltello dalla parte del manico, ma ora possiamo dirlo: appena se ne è andato dall’Arabia lì hanno stappato lo champagne, perché non stava andando molto bene con l’Al-Nassr. E anche Ronaldo non era molto contento di lui.”