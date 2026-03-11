11 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:40

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Bordata di Ferrara a Pioli: “Appena se ne è andato dall’Arabia hanno stappato lo champagne”

Radio

Bordata di Ferrara a Pioli: “Appena se ne è andato dall’Arabia hanno stappato lo champagne”

Redazione

11 Marzo · 21:19

Aggiornamento: 11 Marzo 2026 · 21:19

TAG:

#FiorentinaBenedetto FerraraPioli

Condividi:

di

L'attacco del giornalista Benedetto Ferrara nei confronti dell'ex allenatore della Fiorentina Stefano Pioli

Duro attacco del giornalista Benedetto Ferrara nei confronti della Fiorentina.
Il noto giornalista è stato intercettato ai microfoni de “Il Pentasport” di Radio Bruno:

Chi avrebbe mai immaginato che già a marzo ci saremmo ritrovati a giocare una partita così importante per la salvezza? La Fiorentina, in Conference League, deve dimostrare di essere coerente con se stessa, anche davanti a uno stadio che probabilmente non sarà pieno, complice il costo dei biglietti.
È necessario far vedere che la voglia non manca. È chiaro che, in questo momento, la competizione passa in secondo piano rispetto alla situazione in campionato, ma quando si scende in campo bisogna farlo anche per regalare qualche soddisfazione ai tifosi.
La squadra, purtroppo, è stata costruita male fin dall’estate. Adesso però non ci sono più alibi: tutti i giocatori devono dare il massimo.”

Su Pioli:
Pioli è arrivato qui con il coltello dalla parte del manico, ma ora possiamo dirlo: appena se ne è andato dall’Arabia lì hanno stappato lo champagne, perché non stava andando molto bene con l’Al-Nassr. E anche Ronaldo non era molto contento di lui.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio