Ferrara: “Paratici è uno furbo, se ci salviamo e porta De Zerbi sono l’uomo più felice del mondo”

Il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato all’interno dell’edizione serale de Il Pentasport di Radio Bruno della presentazione di Fabio Paratici e dei possibili scenari futuri di casa Fiorentina.

Ecco le parole del noto giornalista:

“Paratici è un uomo intelligente, non ancora un vecchio del mercato, è ancora giovane. Si vede che è uno furbo, parla bene e si è presentato benissimo. Punto molto sulla sua esperienza e sulla sua voglia di far vedere al calcio italiano chi è e che la lezione gli è servita. Se a fine stagione ci salviamo e ci porta De Zerbi sono l’uomo più felice del mondo”

Sull’avere carta bianca dalla proprietà:

“Non esiste per nessuno se si intende “faccio quello che voglio”. Lui dovrà rendere conto al presidente, anche perché i soldi li mette lui. Dipenderà da molti fattori il programma della Fiorentina, prima di tutto dalla salvezza, poi da cosa farà Kean e altre mille cose. Sono sicuro che avrà carta bianca sulle scelte strategiche. Ogni anno a Firenze si ricomincia da zero, adesso serve costruire step che vanno verso un profilo internazionale. L’ultima Fiorentina che ha riempito il cuore è quella del primo Montella, una squadra senza mediani di rottura che pensava solo a giocare.”