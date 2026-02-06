6 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 21:26

Ferrara: “Paratici è uno furbo, se ci salviamo e porta De Zerbi sono l’uomo più felice del mondo”

Ferrara: “Paratici è uno furbo, se ci salviamo e porta De Zerbi sono l’uomo più felice del mondo”

6 Febbraio · 21:26

Le parole al miele di Benedetto Ferrara su Fabio Paratici e il sogno nel cassetto del giornalista per il nome del prossimo allenatore viola

Il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato all’interno dell’edizione serale de Il Pentasport di Radio Bruno della presentazione di Fabio Paratici e dei possibili scenari futuri di casa Fiorentina.
Ecco le parole del noto giornalista:

Paratici è un uomo intelligente, non ancora un vecchio del mercato, è ancora giovane. Si vede che è uno furbo, parla bene e si è presentato benissimo. Punto molto sulla sua esperienza e sulla sua voglia di far vedere al calcio italiano chi è e che la lezione gli è servita. Se a fine stagione ci salviamo e ci porta De Zerbi sono l’uomo più felice del mondo”

Sull’avere carta bianca dalla proprietà:
“Non esiste per nessuno se si intende “faccio quello che voglio”. Lui dovrà rendere conto al presidente, anche perché i soldi li mette lui. Dipenderà da molti fattori il programma della Fiorentina, prima di tutto dalla salvezza, poi da cosa farà Kean e altre mille cose. Sono sicuro che avrà carta bianca sulle scelte strategiche. Ogni anno a Firenze si ricomincia da zero, adesso serve costruire step che vanno verso un profilo internazionale. L’ultima Fiorentina che ha riempito il cuore è quella del primo Montella, una squadra senza mediani di rottura che pensava solo a giocare.”

