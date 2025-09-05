Ferrara: “Il gioco dipende da Fagioli e Gud. Credo in Fortini. Piccoli è molto simile a Kean”

L’opinionista Benedetto Ferrara, a Radio Bruno, si è espresso sulla Fiorentina, dicendo la sua sull'inizio di stagione e su alcuni interpreti.

Il giornalista Benedetto Ferrara si è espresso a Radio Bruno sull’inizio di stagione Fiorentina: “La formazione titolare è la stessa grosso modo dell’anno scorso, nonostante gli investimenti sul mercato. Difficilmente Pioli riproporrà i due centrocampisti contro il Napoli che ha un centrocampo eccezionale, mentre col Torino il mister ha fatto bene a schierare le due punte”.

Ha poi proseguito dicendo: “Bisogna essere cauti e valutare ciò che non va. Punto su Fortini, è stato tenuto da Pioli, e immagino per un motivo, e credo che Nicolussi Caviglia farà bene da regista, anche se devono emergere i due artisti di questa squadra Fagioli e Gudmundsson da cui dipende il gioco, che sennò rischia di ristagnare. Piccoli, invece, è simile a Kean, è un attaccante vero”.