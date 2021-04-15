Ferrara: "E' stato fatto un contratto di cessione di Chiesa ridicolo, c'è da fidarsi se venderemo Vlahovic?"

Le perplessità di Ferrara espresse a Lady Radio

Il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato di Vlahovic e Chiesa ai microfoni di Lady Radio:

“Hai già ceduto Chiesa e non sei stato in grado di sostituirlo. Tra l’altro hai fatto anche un contratto ridicolo di cessione e non sei stato capace di cederlo al Liverpool che ti dava 70 milioni subito. Considerando ciò ci sarebbe da fidarsi sul fatto che sarebbero in grado di rifare una squadra sopra vendendo anche Vlahovic?”.

ALLA SCOPERTA DI GORETTI, IL DIRETTORE SPORTIVO STORICO DEL PERUGIA ACCOSTATO ALLA FIORENTINA

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