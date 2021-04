Alla scoperta di Goretti, il direttore sportivo storico del Perugia accostato alla Fiorentina

E’ notizia di qualche giorno fa a cura di Tuttomercatoweb, l’interesse della Fiorentina per Roberto Goretti ex direttore sportivo del Perugia. Si tratterebbe di una figura che vada ad affiancare Pradè e non a sostituirlo, creando una sinergia tra i due personaggi.

Ma chi è Goretti? Prima di diventare dirigente ha giocato a calcio, in molte squadre tra le quali Bologona e Napoli. Appesi gli scarpini al chiodo nel 2012, è diventato direttore sportivo del settore giovanile della squadra perugina. Nel 2015 diventa Direttore Sportivo della prima squadra, portando il Perugia dalla Serie C alla B. Nel 2020 lascia la squadra umbra in maniera consensuale, spinto pero’ dalla società, dopo la disastrosa retrocessione in Serie C. Attualmente è libero e aspetta di ricevere un nuovo incarico.

Potrebbe essere davvero lui ad affiancare Daniele Pradè alla guida dell’area tecnica viola?

Lorenzo Bigiotti

