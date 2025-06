Ferrara: “Se Kean partisse fiducia alla società. Dodò grande giocatore, ma sostituibile””

Il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue parole:

“Il giudizio ad oggi è positivo. La Fiorentina si è mossa velocemente, con un allenatore di cui la gente ha fiducia. Dzeko è un grande giocatore, ma dipende da cosa gli fai fare e da quante partite dovrà giocare. Fazzini è un bell’acquisto, come lo fu Fagioli l’anno scorso. Il riscatto di Gudmundsson è un grande messaggio che darà fiducia anche al giocatore, nonostante l’annata complicata per le vicende extra calcistiche e il poco feeling con Palladino.”

“Dodò è un giocatore che mi è sempre piaciuto, ho sempre apprezzato il suo modo felice di giocare, con strappi e scatti brillanti. Però se vuole andare via ce ne faremo una ragione, con 25-30 milioni un giocatore sulla fascia si trova. C’è anche Fortini, che pur non conoscendolo, se ne parla molto bene. Dipende molto dal gioco che farà Pioli: difesa a tre o difesa a quattro? Se giochi a tre l’esterno deve essere forte in entrambe le fasi. Se va via Kean, nessuno può prendersela: questa clausola si sa da tempo. 52 milioni in un mercato europeo non sono troppi: qualcuno si farà sicuramente vivo. Nel caso dovesse andarsene, ho fiducia in questa dirigenza, anche se sostituirlo non sarà facile.”