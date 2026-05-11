Ferrara: "Grazie a Vanoli per aver salvato la regina del non calcio. Paratici dovrà trasformare tutto"

Salvezza raggiunta ma stagione bocciata: Ferrara ringrazia Vanoli e chiama Paratici a rifondare la Fiorentina.

Benedetto Ferrara, sulle colonne de La Nazione, ha commentato il pareggio della Fiorentina contro il Genoa, risultato che ha garantito ai viola la salvezza matematica sotto la gestione Vanoli.

“Un punto e a capo. La Fiorentina è salva, ma restano mille domande senza risposta. Grazie a Paolo Vanoli per aver evitato un disastro e per aver riportato in superficie qualcosa che fatichiamo a definire squadra: la regina del non calcio”, ha scritto il giornalista.

Ferrara si è poi soffermato sul futuro del club: “Il futuro comincia adesso e dovrà farlo con delle scuse a tutti quelli che hanno sofferto per amore del viola. Paratici avrà il compito di trasformare questo enorme vuoto in qualcosa di completamente nuovo, fatto di ambizione, dedizione ed entusiasmo. Un luogo in cui i tifosi possano tornare a sognare senza la sensazione di essere stati presi in giro.”