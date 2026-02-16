Ferrara su Parisi: “Finale da stunt man: a Como si prova di tutto pur di non perdere punti”

Il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, ha commentato la vittoria della Fiorentina contro il Como 1907 con la consueta ironia.

“Se uno sciatore brasiliano vince l’oro nello slalom gigante, e se la Juve protesta urlando al ladro (in effetti Bastoni non ci fa una gran figura), allora ci sta benissimo che la Fiorentina trionfi a Como con una partita quasi perfetta”.

E ancora: “Brava Fiorentina e bravo Vanoli, passato dalle stalle alle stelle nel giro di pochissimo. Di sicuro il Vanolismo, una via di mezzo tra il calcio di Luchini e quello di Guardiola (una combinazione improbabile), è un calcio in continua evoluzione. Anche Parisi ha ritrovato brillantezza. Era ora! Gran primo tempo a Como, un autogol sfortunato e un finale da vero stunt man: quando si rotola sull’erba vien subito voglia di chiamare il 118. Vabbé, ci lamentavamo della poca astuzia dei giocatori della Fiorentina, quindi diciamo che quando non vuoi più perdere punti nel finale, provi davvero ogni cosa”.