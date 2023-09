La vittoria è merito di Italiano: azzecca la formazione, cambi al momento giusto, Kouamè è sua intuizione

Presa con forza e volontà. La Fiorentina non si perde nella confusione e conquista tre punti gestendo ciò che va gestito con maturità, finalmente. E questo, tanto per cominciare è una vittoria di Italiano, che azzecca la formazione “fisica” e poi lavora con i cambi al momento giusto. Poi c’è Kouamè versione rapinatore. Lui, attaccante ibrido che deve sempre andar via e invece spesso ci risolve le cose con tempismo e generosità. L’Atalanta era avversario vero, averla messa sotto, concedendo poco o niente dal terzo gol in poi, cancella l’umiliazione di San Siro e rilancia i sorrisi in prima linea. E poi c’è Beltran, il nove che stiamo aspettando. Pochi palloni, ma che classe, che movimenti, che punta dalle potenzialità incredibili. Lo aspettiamo in gol, perché Firenze ha tanta voglia di un attaccante così. Lo scrive Benedetto Ferrara su La Nazione.

