Tuttosport oggi in edicola rivela che dietro le panchine delle due squadre erano presenti degli agenti della Digos. I quali in borghese hanno filmato tutto quello che è accaduto, presumibilmente le offese rivolte a Gasperini. L’allenatore dell’Atalanta è stato preso di mira dai tifosi viola per tutta la durata della partita.

LEGGI ANCHE, COMMISSO NELLO SPOGLIATOIO