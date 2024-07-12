Ferrara: "La Fiorentina vuole costruire la squadra spendendo poco. Kean? Speriamo abbia un senso"

Il giornalista commenta così i primi movimenti di mercato della Fiorentina, soffermandosi sull'acquisto di Kean e non solo

Il giornalista Benedetto Ferrara è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, dove ha commentato le prime mosse di mercato della Fiorentina. Le sue parole:

"Se la società e l'allenatore, se tutti credono in questo investimento importante per la Fiorentina, che ha preso un quinquennale, deve esserci un motivo. Hanno rischiato, perché se questo giocatore dovesse fallire sarebbe un bel problema. Ha delle grandi potenzialità, se dimostra di avere i numeri che ha fatto vedere al PSG allora sono contento. Aspettiamo il mercato e voglio credere che quello che hanno fatto abbia un senso. Dicono che hanno sbagliato e non possono sbagliare e poi spendono un giocatore che l'anno scorso non ha segnato un gol. Vedremo se la dirigenza ha fatto una grande operazione. Vediamo tutta la squadra, cosa succederà con Nico Gonzalez e quale sarà l'attacco del futuro.

Thorstvedt? La Fiorentina è evidente che sta cercando di costruire la squadra spendendo poco, e per fare questo è andata a prendere un argentino che va in scadenza, ha speso parecchi soldi per un centravanti, ma i costi per gli attaccanti sono quelli, ed è andata a pescare da una squadra che è già retrocessa. E' un buon giocatore, ma bisogna vedere come viene inserito in un determinato contesto. E' un giocatore eclettico e con un buon piede".

TMW, LA FIORENTINA DEPOSITA IL CONTRATTO DI VALENTINI, PRADÈ CERCHERÀ ACCORDO PER PRENDERLO SUBITO

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