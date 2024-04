Ferrara: “Abbiamo festeggiato gli 80 milioni di Vlahovic come un obiettivo. Soldi spesi malissimo”

Le parole di Benedetto Ferrara che è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della situazione in casa Fiorentina dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia di ieri. Queste le sue parole:

“Abbiamo festeggiato quando sono arrivati 80 milioni dalla cessione di Vlahovic come se fosse il nostro obiettivo, perchè è questo il nostro obiettivo. Sono stati spesi male i soldi, malissimo. Una squadra che ha determinate ambizioni non può avere un attaccante che non segna. La Fiorentina non fa paura all’avversario. Il risultato di ieri non racconta bene la partita ma racconta la differenza tra le società, l’impostazione e la personalità perchè la Fiorentina non ha personalità.”

