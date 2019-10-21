Ferrara: "Gasperini anch'io una volta ho simulato, facendo finta di essere molto simpatico"

Il giornalista della Repubblica Benedetto Ferrara scherza su Twitter: "Gasperini ammette: una volta anche io ho simulato, facendo finta di essere molto simpatico. Ma nessuno ci ha creduto".

A cura di Redazione Labaroviola 21 ottobre 2019 19:59

Condividi