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Ferrara: "Gasperini anch'io una volta ho simulato, facendo finta di essere molto simpatico"

Il giornalista della Repubblica Benedetto Ferrara scherza su Twitter: "Gasperini ammette: una volta anche io ho simulato, facendo finta di essere molto simpatico. Ma nessuno ci ha creduto".

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 ottobre 2019 19:59
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Il giornalista della Repubblica Benedetto Ferrara scherza su Twitter: "Gasperini ammette: una volta anche io ho simulato, facendo finta di essere molto simpatico. Ma nessuno ci ha creduto".

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