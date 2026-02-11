11 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:00

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Ferrara: “Il grande mistero della Fiorentina è che un anno fa questa difesa andava bene”

Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Radio

Ferrara: “Il grande mistero della Fiorentina è che un anno fa questa difesa andava bene”

Redazione

11 Febbraio · 21:27

Aggiornamento: 11 Febbraio 2026 · 21:27

TAG:

#FiorentinaBenedetto Ferraradifesa

Condividi:

di

Benedetto Ferrara analizza i problemi difensivi della Fiorentina che punterà sull'esperienza di Daniele Rugani

I problemi difensivi sono un tema di grande attualità in casa Fiorentina.
Il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato delle lacune difensive dei viola durante Il Pentasport di Radio Bruno.

Rugani è un ottimo professionista, che nella Juventus era un po’ chiuso. Poi è andato in giro e ha contribuito alla salvezza del Cagliari. Mr. Wolf non ce ne sono, ma ci sono giocatori utili e funzionali. Il grande mistero della Fiorentina è che un anno fa questa difesa andava bene. Quest’anno commettono distrazioni incredibili, fatali. Ora servirebbe un leader. Per dire che non ci sarebbe dovuto andare Parisi su Maripan non ci vuole un genio. Sicuramente esperienza Rugani ce l’ha, ma non è un leader. Noi però speriamo che aggiunga qualcosa, soprattutto in termini di sicurezza. Giocare gli ultimi minuti di ogni partita con terrore è sintomo di fragilità mentale. La squadra non gioca contro Vanoli, però sembra lui anche influire sull’andamento di questa squadra, perché se fai quei cambi…”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio