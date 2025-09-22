Ferrara: "Il Piolismo è un grande vuoto con dentro una luce fioca, nessuna sa dire cos'è la Fiorentina"
Il noto giornalista fiorentino Benedetto Ferrara ha commentato la partita della Fiorentina sulle pagine de La Nazione, queste le sue parole:Una squadra organizzata, tecnicamente superiore, guidata da...
Il noto giornalista fiorentino Benedetto Ferrara ha commentato la partita della Fiorentina sulle pagine de La Nazione, queste le sue parole:
Una squadra organizzata, tecnicamente superiore, guidata da un allenatore ambizioso. Ma purtroppo non stiamo parlando di quella con la maglia viola. La Fiorentina è un oggetto misterioso e il piolismo, al momento, è un grande vuoto con dentro una piccola luce fioca che fa tanto malinconia. Primo tempo intenso. Secondo senza senso: La rivoluzione di Pioli, con la difesa a 4, niente aggiunge, anche perché questa è una squadra senza esterni offensivi. Fazzini da quella parte più di tanto non può fare. Nicolussi gioca benino per un tempo, cercando di dare una logica a un centrocampo tecnicamente povero. La verità è che dopo il pari del Como il tifoso viola è stato costretto a sperare di prendere almeno un punto. Troppa grazia. Non è andata così. Nessuno sa dire cosa sia la Fiorentina. Poca garra, poche idee, difesa strampalata e 2 centravanti dispersi. Coraggio Stefano D'Arabia: si può fare meglio. No, si deve fare molto meglio.