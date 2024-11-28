Ferrara: "Quello che conta è non fare la Conference il prossimo anno. Mi aspetto risposte da Kayode e Pongracic"

Se si parla dei tifosi, è chiaro che è la partita con l'Inter quella che prende più la pancia dal momento che siamo lassù in classifica

Benedetto Ferrara è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina a poche ore dal fischio d'inizio della sfida di Conference League contro il Pafos. Ecco le sue parole:

"Mantenere la concentrazione sulla partita di oggi in vista dell'Inter? Siamo a fine novembre e la stagione non è iniziata da tantissimo. Spero che la squadra sia concentrata, soprattutto mi riferisco alle riserve che in coppa fino ad ora hanno stentato. Se si parla dei tifosi, è chiaro che è la partita con l'Inter quella che prende più la pancia dal momento che siamo lassù in classifica. La Fiorentina se la può giocare ad alto livello contro una squadra forte. Detto questo la coppa c'è ma la cosa che conta è non fare la Conference anche l'anno prossimo.

La probabile formazione? Voglio vedere Pongracic perchè non l'abbiamo praticamente visto. Un investimento importante ed era destinato ad essere titolare inamovibile. Voglio delle risposte da Kayode che ora è coperto da Dodò e dopo un'esplosione c'è sempre un momento di assestamento. Kouamè vabbè impossibile paragonarlo con Kean anche se è utile perchè si danna l'anima, Ikonè in coppa ha fatto benino rispetto al passato e per quanto riguarda Sottil spero che continuino i suoi progressi perchè può crescere ancora."

MALDINI OBIETTIVO DELLA FIORENTINA IN ESTATE? LE ULTIME

https://www.labaroviola.com/cm-com-palladino-vuole-maldini-la-fiorentina-intensifica-i-contatti-per-lestate-ce-la-clausola-da-12-milioni/278643/