Cm.com: "Palladino vuole Maldini, la Fiorentina intensifica i contatti per l'estate. C'è la clausola da 12 milioni"

La Fiorentina fa sul serio per Maldini e sta cercando di mettere la freccia su una folta concorrenza sopratutto italiana. La richiesta è partita direttamente da Palladino che stravede per le qualità d...

La Fiorentina fa sul serio per Maldini e sta cercando di mettere la freccia su una folta concorrenza sopratutto italiana. La richiesta è partita direttamente da Palladino che stravede per le qualità del figlio d’arte: Raffaele è stato il tecnico che più di tutti ha capito, valorizzato e migliorato il talento di Daniel. La dirigenza viola sta cercando di intensificare i contatti con l’agente Beppe Riso per raggiungere un accordo con vista sulla prossima estate.

Nel contratto che lega Maldini al Monza sono presenti due clausole che possono essere attivate solo nella sessione estiva: una di 12 milioni valida per l'Italia e 15 per l'estero. Galliani ha già ribadito che non ci sono chances per valutare un addio del nazionale azzurro già nel mercato di gennaio perché resta un elemento chiave per raggiungere la salvezza.

Juventus e Inter si erano informate nelle scorse settimane, ma su Maldini è da tempo in pole l’Atalanta. Ora la Fiorentina prova a mettere la freccia con l’idea di quadruplicare l’attuale ingaggio di Daniel da 300 mila euro a stagione. Ma l’aspetto principale sul quale si gioca la partita è quello del progetto: il classe 2001 è ambizioso e vuole un club che punti su di lui con decisione per continuare a crescere e per non perdere la Nazionale. Un club che può diventare la Fiorentina di Palladino. A scriverlo è Calciomercato.com.

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