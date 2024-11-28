Convocati Fiorentina: Adli out a sorpresa, assenti anche Gudmundsson e Richardson, c'è Biraghi

La Fiorentina ha diramato i convocati per la sfida di stasera al Pafos valevole per la quarta giornata in Conference League, a sorpresa non risulta tra i convocati Yacine Adli, oltre a lui assenti anc...

La Fiorentina ha diramato i convocati per la sfida di stasera al Pafos valevole per la quarta giornata in Conference League, a sorpresa non risulta tra i convocati Yacine Adli, oltre a lui assenti anche Gudmundsson e Richardson mentre è recuperato e convocato Cristiano Biraghi. C'è anche il giovane Rubino aggregato alla prima squadra e vediamo se quella di oggi può essere l'occasione giusta per esordire anche nelle competizioni europee.

LE PAROLE DI INZAGHI

https://www.labaroviola.com/inzaghi-pensa-gia-alla-fiorentina-gara-complicata-contro-una-squadra-in-salute-proveremo-a-recuperare-energie/278431/