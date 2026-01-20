20 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:17

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Ferrara sullo stop alle trasferte: “Trovo triste che una tifoseria intera debba pagare un prezzo cosi’ alto”

Radio

Ferrara sullo stop alle trasferte: “Trovo triste che una tifoseria intera debba pagare un prezzo cosi’ alto”

Redazione

20 Gennaio · 21:54

Aggiornamento: 20 Gennaio 2026 · 21:54

TAG:

Benedetto Ferrarascontri ultrastrasferte

Condividi:

di

L'opinione di Benedetto Ferrara sul provvedimento che vieta le trasferte ai tifosi di Roma e Fiorentina fino al termine della stagione

Il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato nell’edizione serale de “Il Pentasport” di Radio Bruno della decisione di proibire le trasferte fino al termine della stagione alle tifoserie di Roma e Fiorentina.

Ecco le parole del giornalista:

Già per seguire il calcio oggi bisognerebbe pagarle le persone, adesso è sempre più complesso. Io trovo triste che una tifoseria intera debba pagare un prezzo così alto per quello che fanno solo alcune persone. Chi fa queste cose è consapevole dei rischi che corrono. Ma cosa c’entrano le persone che amano la Fiorentina? Capisco sia una punizione dura, ma chi va a fare queste cose deve capire che così va a colpire altri tifosi. Loro devono chiedere scusa agli altri tifosi. Questo mercato della Fiorentina mi ricorda molto l’estate delle Pernici. Quando a Montella fu costruita tutta un’altra squadra.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio