Ferrara sullo stop alle trasferte: “Trovo triste che una tifoseria intera debba pagare un prezzo cosi’ alto”

Il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato nell’edizione serale de “Il Pentasport” di Radio Bruno della decisione di proibire le trasferte fino al termine della stagione alle tifoserie di Roma e Fiorentina.

Ecco le parole del giornalista:

“Già per seguire il calcio oggi bisognerebbe pagarle le persone, adesso è sempre più complesso. Io trovo triste che una tifoseria intera debba pagare un prezzo così alto per quello che fanno solo alcune persone. Chi fa queste cose è consapevole dei rischi che corrono. Ma cosa c’entrano le persone che amano la Fiorentina? Capisco sia una punizione dura, ma chi va a fare queste cose deve capire che così va a colpire altri tifosi. Loro devono chiedere scusa agli altri tifosi. Questo mercato della Fiorentina mi ricorda molto l’estate delle Pernici. Quando a Montella fu costruita tutta un’altra squadra.”